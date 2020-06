नई दिल्‍ली: सोमवार रात को भारतीय सैनिकों के चीनी सैनिकों से हुए हिंसक टकराव के बाद आज मंगलवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ डिफेंस स्‍टॉफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ मीटिंग की हैं. इस मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूर रहे हैं. वहीं, चीन ने भारतीय सैनिकों पर सीमा पार करके हमला करने का आरोप लगाया है. Also Read - भारत निश्‍च‍ितरूप से दुनियाभर के निवेशकों के लिए बहुत बेहतर होने जा रहा है: नितिन गडकरी

भारतीय सेना और चीन की सेना के बीच सोमवार रात को हिंसक टकराव’ हुआ है, जिसमें भारतीय सेना के एक अधिकारी और दो जवान शहीद हो गए हैं. सेना ने बताया कि दोनों पक्षों के सैनिकों को नुकसान हुआ है. सेना के अधिकारी ने बताया कि भारत और चीन की सेना के वरिष्ठ अधिकारी लद्दाख में तनाव कम करने के लिए बैठक कर रहे हैं. सेना ने बयान में कहा है, लद्दाख के गालवान घाटी में चीन के साथ डी-एस्केलेशन प्रक्रिया के दौरान “हिंसक सामना” में “दोनों पक्षों को हताहत हुए”. Also Read - इंडियन गैस एक्सचेंज को किया गया लॉन्च, भारत में शुरू हुई गैस की ट्रेडिंग

Defence Minister Rajnath Singh held a meeting with Chief of Defence Staff General Bipin Rawat, the three service chiefs and External Affairs Minister Dr S Jaishankar. Recent developments in Eastern Ladakh were discussed. pic.twitter.com/0HiE9jBdDj Also Read - जम्मू-कश्मीर में तीन दिन में तीसरी बार आया भूकंप, 5.8 की तीव्रता के झटके

ताजा जानकारी के मुताबिक, आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने अपना पठानकोट का दौरा रद्द कर दिया है.

चीन के सरकारी मीडिया ग्‍लोबल टाइम्‍स के मुताबिक, उनके उनके विदेश मंत्री ने कहा है, चीन और भारत दोनों पक्ष दि्वपक्षीय बातचीत से सीमा के इलाकों पर शांति बनाए रखने के लिए सहमत हैं. चाइनीज सरकारी मीडिया ग्‍लोबल टाइम्‍स के मुताबिक चीन के विदेश मंत्री ने कहा है, चीन ने भारतीय पक्ष के सामने गंभीर आपत्ति और अपनी एकपक्षीय कार्रवाई करने से सख्‍ती से रोक लगाने का आग्रह किया है, जिससे सीमा की स्थिति जटिल हो सकती है.

Major Generals of India and China are talking to defuse the situation in the Galwan Valley, Ladakh and other areas after the violent face-off last night in which casualties have been suffered by both sides: Army Sources pic.twitter.com/yDyiluagMD

— ANI (@ANI) June 16, 2020