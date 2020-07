Rajnath Singh Leh Visit Update: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एलएसी और एलओसी की सुरक्षा हालात का जायजा लेने के लिए दो दिवसीय दौरे पर आज लेह पहुंचे हैं. चीन के साथ जारी सीमा विवाद के मद्देनजर वह क्षेत्र में सुरक्षा हालात की विस्तृत समीक्षा करेंगे. रक्षा मंत्री के इस दौरे में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे भी उनके साथ हैं. वे यहां लेह के स्टाकना पहुंचे हैं. Also Read - रक्षा मंत्री लद्दाख के 2 दिन के दौरे पर रवाना, आर्मी चीफ के साथ बॉर्डर पर लेंगे सुरक्षा का जायजा

रक्षा मंत्री के यहां पहुंचने पर आर्म्‍ड फोर्सेस के जवानों ने अपनी कुशलता का प्रदर्शन किया. भारतीय सशस्त्र बलों के सैनिकों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवने की मौजूदगी में स्टकना, लेह में पैरा ड्रापिंग अभ्यास किया.

Ladakh: Defence Minister Rajnath Singh, Chief of Defence Staff General Bipin Rawat and Army Chief General MM Naravane at Stakna, Leh. pic.twitter.com/2OUOLyJHwE — ANI (@ANI) July 17, 2020

लद्दाख: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे लेह के स्टाकना पहुंचे. उन्‍होंने यहां सशस्त्र बलों के पैरा ड्रापिंग कौशल को देखा. सिंह अग्रिम इलाकों में से लुकुंग भी जाएंगे.

Ladakh: Defence Minister Rajnath Singh witnessing para dropping and scoping weapons at Stakna, Leh. pic.twitter.com/l5jDFEQ2Oo — ANI (@ANI) July 17, 2020

बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवाणे लेह हवाई अड्डे पर उतरकर स्‍टाकना पहुंचे. रक्षा मंत्री दो दिवसीय लद्दाख और जम्मू और कश्मीर के दौरे पर हैं.

Ladakh: Troops of Indian Armed Forces carry out para dropping exercise at Stakna, Leh in presence of Defence Minister Rajnath Singh, Chief of Defence Staff General Bipin Rawat and Army Chief General MM Naravane. https://t.co/6k8PjTgKKq pic.twitter.com/qC5q03AYQ4 — ANI (@ANI) July 17, 2020

बता दें कि इससे पहले तीन जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख का औचक दौरा किया था. उन्होंने सैनिकों को संबोधित किया था और संकेत दिए थे कि भारत-चीन सीमा विवाद के संबंध में भारत का रुख सख्त रहेगा. सिंह को भी तीन जुलाई को ही दौरे पर जाना था लेकिन किन्हीं कारणों से उनका जाना नहीं हो पाया था.

Ladakh: Defence Minister Rajnath Singh, Chief of Defence Staff General Bipin Rawat and Army Chief General MM Naravane arrive at Stakna, Leh. They will witness para dropping skills of the Armed Forces here. pic.twitter.com/pJ4Njv1BMY — ANI (@ANI) July 17, 2020

पूर्वी लद्दाख में पांच मई से भारत और चीन के सैनिकों के बीच गतिरोध चल रहा है. गलवान घाटी में दोनों ओर के सैनिकों के बीच हुई झड़प में भारत के 20 सैन्यकर्मियों की मौत के बाद यह तनाव बहुत अधिक बढ़ गया. हालांकि कई दौर की राजनयिक एवं सैन्य बातचीत के बाद छह जुलाई से दोनों ओर के सैनिक पीछे हटना शुरू हुए.