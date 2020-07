नई दिल्‍ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने दौरे के दूसरे दिन शनिवार को आज सुबह अमरनाथ मंदिर में बर्फानी शिवलिंग दर्शन किए और पूजा की. रक्षा मंत्री के साथ रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे भी मौजूद रहे. रक्षा मंत्री ने अमरनाथ मंदिर में विश्‍वशांति और सभी के कल्‍याण की कामना की है. Also Read - Jammu & Kashmir: 24 घंटे में आतंक पर दूसरी बड़ी चोट, शोपियां एनकांउटर में 3 आतंकी ढेर

लेह-लद्दाख में पाकिस्‍तान से लगी एलओसी और चीन से लगी एलएसी पर सुरक्षा समीक्षा के लिए पहुंचे रक्षा मंत्री आज अग्रिम पोस्‍टों का निरीक्षण करेंगे.

Feeling extremely blessed after praying at Shri Amarnathji Holy Cave in Jammu and Kashmir.

बर्फ़ानी बाबा की जय! pic.twitter.com/Ib5jgLUpkt

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) July 18, 2020