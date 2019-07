उज्ज(कठुआ). आगामी 26 जुलाई को होने वाले करगिल विजय दिवस से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू-कश्मीर के विभिन्न इलाकों का दौरा किया. इस दौरान राजनाथ सिंह ने देश को भरोसा दिलाया कि जम्मू एवं कश्मीर को जल्द ही आतंकवाद की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा. शनिवार को उन्होंने कहा कि राज्य से न सिर्फ आतंकवाद का खात्मा कर दिया जाएगा, बल्कि कश्मीर मुद्दे का भी समाधान होगा. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर जल्द ही ‘‘आतंकवाद मुक्त राज्य’’ बन जाएगा, क्योंकि भारतीय सेना ने घाटी को ‘‘नरक’’ बनाने वाले आतंकवादियों को सफलतापूर्वक काबू में किया है.

द्रास सेक्टर में करगिल युद्ध स्मारक का दौरा करने आए सिंह ने कहा कि कश्मीर मुद्दे का समाधान होकर रहेगा और धरती पर कोई भी ताकत इसे नहीं रोक सकती है. सिंह ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘इसमें कोई दो राय नहीं है. जम्मू कश्मीर (जल्द ही) आतंकवाद से छुटकारा पाकर रहेगा.’’ उन्होंने कहा कि न केवल भारत बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने भी आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक रूप से लड़ने का निर्णय लिया है. उन्होंने इसे एक वैश्विक चिंता का विषय बताया है. उन्होंने कहा कि आतंकवाद से ग्रस्त सभी देश इससे लड़ने के लिए तैयार हैं.

Paid tributes to fallen soldiers at Kargil War Memorial in Drass today. On the 20th anniversary of Kargil Vijay the proud nation remembers the exemplary valour and courage exhibited by our soldiers. We will never forget the sacrifices made by them. pic.twitter.com/dkDeiAzfY4

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) July 20, 2019