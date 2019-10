नई दिल्ली: रक्षामंत्री राजनाथ सिंह आठ अक्टूबर को फ्रांस से लड़ाकू विमान राफेल की पहली खेप प्राप्त करेंगे. साथ ही पेरिस में वह शस्त्र पूजा करेंगे. संयोग से उस दिन दशहरा है. भारत में हिन्दू रीति-रिवाज के मुताबिक, दशहरा के दिन योद्धा अपने हथियारों और आयुध की पूजा करते हैं. बता दें कि भारत ने 2016 में फ़्रांस के साथ 58,000 करोड़ में 36 विमानों का सौदा किया था.

Defence Minister Rajnath Singh to perform ‘Shastra Pooja’ (worship of weapons) in Paris on #Dussehra. He is going to France to receive the #Rafale aircraft, on October 8. (file pics) pic.twitter.com/bKRGQL0ldI

— ANI (@ANI) October 6, 2019