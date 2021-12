नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध में अनुकरणीय साहस और लड़ाई की अदम्य भावना प्रदर्शित करने के लिए भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित कर्नल होशियार सिंह की पत्नी धन्नो देवी के पैर छुए. देवी युद्ध का हिस्सा रहे भारतीय दिग्गजों, उनके परिवार के सदस्यों और बांग्लादेश के ‘मुक्ति योद्धाओं’ के उस समूह का हिस्सा थीं, जिनके साथ सिंह ने बातचीत की.Also Read - Delhi Omicron Cases Update: ओमीक्रोन के 4 नए मरीज, पहले मरीज को मिली अस्पताल से छुट्टी, ये है ताजा आंकड़ा

Defence Minister Rajnath Singh touched the feet of wife of Colonel Hoshiar Singh who was decorated with Param Vir Chakra for exhibiting exemplary courage in the 1971 war. The Defence Minister met her at Vijay Parv Samapan Samaroh in New Delhi today. pic.twitter.com/tjm9oakyKm

बातचीत का आयोजन उस युद्ध में भारत की जीत की 50वीं वर्षगांठ के जश्न के हिस्से के रूप में किया गया, जिसके कारण बांग्लादेश बना. रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, ”1971 की जंग में अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले मुक्तियोद्धाओं और भारत के पूर्व सैनिकों से मिला. इस जंग में भारतीय सशस्त्र बलों ने साहस व वीरता के साथ मुक्तियोद्धाओं के संघर्ष में साथ दिया.” Also Read - US के सैन फ्रांसिस्को से ज्यादा है दिल्ली के कनॉट प्लेस में ऑफिस का रेंट, BKC भारत का दूसरा सबसे महंगा ऑफिस मार्केट

Had a warm interaction with the Bangladeshi Muktijoddhas and the Indian war veterans who fought against injustice in 1971 war.

The Indian Armed Forces worked together with the courageous Muktijoddhas in their valiant struggle.#SwarnimVijayParv pic.twitter.com/R6LnbUzeZC

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) December 14, 2021