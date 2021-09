नई दिल्ली: रक्षा मंत्रालय ने आज शुक्रवार को 56 सैन्य परिवहन विमानों के सौदे को अंतिम रूप दे दिया है. रक्षा मंत्रालय और एयरबस रक्षा और अंतरिक्ष स्पेन ने आज भारतीय वायु सेना के लिए 56 सी-295 विमानों की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं. सौदे के तहत, अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के 48 महीनों के भीतर स्पेन के एयरबस डिफेंस एंड स्पेस द्वारा उड़ान भरने की स्थिति वाले 16 विमान उपलब्ध कराए जाएंगे.Also Read - COVID-19: देश में कोरोना के 31,382 नए केस आए, एक्‍ट‍िव मरीज घटकर 3 लाख 162 रह गए

रक्षा मंत्रालय वायुसेना के एवरो-748 विमानों की जगह 56 सी-295 परिवहन विमान खरीदने के लिए करीब 20,000 करोड़ रुपए के एयरबस-टाटा सौदे का अनुबंध किया है.

Defence Ministry and Airbus Defence and Space, Spain today signed a contract for procurement of 56 C-295 aircraft for the Indian Air Force: Defence Ministry pic.twitter.com/Yb3jKcKy5c

