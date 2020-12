Defence Ministry gives clearance for purchase of military equipment worth Rs 28,000 crore NEWS: रक्षा मंत्रालय (Defence Ministry) ने सेना के तीनों अंगों के लिए 28,000 करोड़ रुपए की लागत से हथियार और सैन्य उपकरण की खरीद को गुरुवार को मंजूरी दे दी है. इस खरीद को ऐसे समय में मंजूरी दी गई है, जब भारत (india) और चीन (china) के बीच, पूर्वी लद्दाख में सीमा पर लंबे समय से गतिरोध चल रहा है. Also Read - Sarkari Naukri: Indian Army Recruitment Rally 2020: भारतीय सेना में नौकरी करने का सुनहरा मौका, 8वीं, 10वीं और 12वीं पास हो सकते हैं इसमें शामिल

अधिकारियों ने बताया कि मंजूर किए गए तकरीबन सारे हथियारों और सैन्य उपकरणों की घरेलू उद्योगों से खरीद की जाएगी. Also Read - चीन से तनाव के बीच मोदी सरकार का एक और बड़ा फैसला, ब्लैकलिस्ट हो सकते हैं कई टेलीकॉम वेंडर्स

रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ”रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) ने घरेलू उद्योग से 27,000 करोड़ रुपए के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है.” Also Read - Vijay Diwas 2020 16 Dec 2020: पाकिस्तानी कमांडर ने भारतीय सेना के सामने रोकर डाले थे हथियार, 13 दिन में ही हारा था पाक, जानें युद्ध की पूरी कहानी

इस खरीद को ऐसे समय में मंजूरी दी गयी है जब भारत और चीन के बीच, पूर्वी लद्दाख में सीमा पर लंबे समय से गतिरोध चल रहा है. अधिकारियों ने बताया कि रक्षा मंत्रालय की खरीद पर निर्णय लेने वाली सर्वोच्च इकाई डीएसी ने खरीद के कुल सात प्रस्तावों को मंजूरी दी है.

मंत्रालय ने कहा, ‘‘28,000 करोड़ रुपए के सात प्रस्तावों में से 6 प्रस्ताव 27,000 करोड़ रुपए के हैं. इसके तहत ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान को बढ़ावा देने के लिए भारतीय उद्योग को एओएन (स्वीकार्यता मंजूरी) दी जाएगी.”

खरीद प्रस्तावों में डीआरडीओ द्वारा तैयार वायु सेना के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली (हवाई जहाजों की मौजूदगी के बारे में), नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के गश्ती पोत और थल सेना के लिए माड्यूलर ब्रिगेड शामिल हैं.