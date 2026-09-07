Defence Ministry Capital Acquisition Proposals Worth More Than 1 Lakh Crore Army Navy Airforce
आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की बढ़ने वाली है ताकत, 1.10 लाख करोड़ रुपये की रक्षा खरीद को मंजूरी जानिए क्या-क्या खरीदेगा भारत
सरकार पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आयात पर निर्भरता घटाने और देश में ही हथियारों और सैन्य उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है. 1.10 लाख करोड़ रुपये का यह पैकेज उसी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है.
भारत ने अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. रक्षा मंत्रालय ने सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए करीब 1.10 लाख करोड़ रुपये की रक्षा खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई डिफेंस एक्यूजिशन काउंसिल (DAC) की बैठक में इन प्रस्तावों को एक्सेप्टटेंस ऑफ नेसिसिटी (AoN) यानी सैद्धांतिक/प्रारंभिक प्रशासनिक मंजूरी दी गई है.
न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, इस फैसले का मकसद तीनों सेनाओं की युद्धक क्षमता, निगरानी, गतिशीलता और आधुनिक युद्ध के लिए तैयारी को मजबूत करना है. खास बात यह है कि इस खरीद का करीब 98 फीसदी हिस्सा भारतीय उद्योग से किए जाने का लक्ष्य है. यानी इस बड़े रक्षा पैकेज से देश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है.
आधुनिक युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है. ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सटीक निगरानी, सुरक्षित संचार और तेजी से सैनिकों की आवाजाही अब किसी भी सैन्य अभियान में बेहद महत्वपूर्ण हो चुके हैं. ऐसे में सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए अलग-अलग आधुनिक सिस्टम की यह खरीद भारत की तीनों सेनाओं की ऑपरेशनल और कॉम्बैट रेडीनेस बढ़ाने की दिशा में अहम कदम है. हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि DAC की AoN मंजूरी अंतिम खरीद आदेश या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती.
सेना के लिए क्या-क्या खरीदा जाएगा?
PTI के मुताबिक, भारतीय सेना के लिए कई महत्वपूर्ण सैन्य उपकरणों और सिस्टम की खरीद को मंजूरी मिली है. इनमें CBRN रेसी व्हीकल, हाई मोबिलिटी व्हीकल, सेल्फ प्रोपेल्ड मैकानिकल माइन लेयर्स, एडवंस लाइट हेलिकॉप्टर (ALH), ट्रॉल टैंक्स और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम शामिल हैं.
इनमें से CBRN रेसी व्हीकल का इस्तेमाल केमिकल, बायो, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर खतरों वाले इलाकों में सर्विलांस और खतरे का आकलन करने के लिए किया जाता है.
मैकानिकल माइन लेयर्स और ट्रॉल टैंक जैसे सिस्टम युद्ध क्षेत्र में बारूदी सुरंगों से निपटने और सैनिकों की आवाजाही को सुरक्षित बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं.
एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर सेना की ऑपरेशनल मोबिलिटी को बढ़ाने में मदद करेंगे, जबकि सर्वत्र ब्रिज सिस्टम मुश्किल इलाकों में सैनिकों और आर्मी व्हीकल की आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण है.
भारतीय नौसेना के लिए भी इस पैकेज में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं. नौसेना के लिए अरुध्रा रडार (Arudhra Radar) की खरीद को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा मरीन गैस टर्बाइन (MGT) के डिजाइन, डेवलपमेंट और उनकी खरीद के प्रस्ताव को भी AoN मिला है.
Arudhra जैसे एडवांस रडार समुद्री क्षेत्र में निगरानी, हवाई और सतही खतरों की पहचान करने की क्षमता को मजबूत कर सकते हैं. वहीं, Marine Gas Turbines नौसैनिक प्लेटफॉर्म की प्रोपल्शन क्षमता के लिहाज से अहम हैं.
वायुसेना की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता होगी मजबूत
भारतीय वायुसेना के लिए भी इस खरीद पैकेज में महत्वपूर्ण सिस्टम शामिल हैं. प्रस्तावों में इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स और सिक्योर एक्सेस कार्ड्स जैसे इक्यूपमेंट्स शामिल हैं. इनका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता, संचार सुरक्षा और संवेदनशील मिलिट्री नेटवर्क तक सुरक्षित पहुंच को मजबूत करना है.
इसके अलावा वायुसेना के लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलिकॉप्टरों की युद्धक क्षमता बढ़ाने से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है.