रक्षा मंत्रालय (Defence Ministry) ने आज शुक्रवार को एक हाईलेविल की मीटिंग में लगभग 43,000 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय नौसेना ( Indian Navy) के लिए 6 अत्याधुनिक पनडुब्बियों (six conventional submarines) के निर्माण को मंजूरी दे दी है. 6 पारंपरिक आधुनिक पनडुब्बियां मिलने से इंडियन नेवी की ताकत में बड़ा इजाफा होगा. Also Read - Bihar News: पालतू कुत्ता घायल हुआ तो नहीं करवाया इलाज, मालिक के खिलाफ केस दर्ज, एक्शन की तैयारी में पुलिस

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय नौसेना के लिए छह अत्याधुनिक पनडुब्बियों के निर्माण की परियोजना को अनुमति दी है. Also Read - LoC पर संघर्ष-विराम जारी, सेना प्रमुख बोले- भारत के साथ दूरियों को पाटने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है

The Ministry of Defence cleared the Indian Navy’s proposal to issue tender for six conventional submarines under ‘Project-75 India’ at a high-level meeting today: Defence Sources Also Read - मेहुल चोकसी मुद्दे पर विदेश मंत्रालय का बयान, 'भारत भगोड़ों को देश में वापस लाने के संकल्प पर कायम'

— ANI (@ANI) June 4, 2021