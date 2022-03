Defence Ministry, Indian Army, China, Pakistan, रक्षा मंत्रालय (Defence Ministry) ने आज मंगलवार को भारतीय सेना (Indian Army) के लिए निगरानी उपग्रह (surveillance satellite ) के लिए 4,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी. न्‍यूज एजेंसी एएनआई की जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने 4,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी चीन (China ) और पाकिस्तान (Pakistan) के साथ सीमाओं पर गतिविधियों पर नजर रखने के लिए निगरानी उपग्रह के लिए (dedicated surveillance satellite) दी है.Also Read - जम्मू-कश्मीर: आतंकियों ने एक नागरिक की हत्या की, बिहार के शख्स को भी गोली मारी

बता दें कि भारतीय नौसेना और वायु सेना के पास पहले से ही उनके लिए सेटेलाइलट हैं. अब रक्षा मंत्रालय के इस कदम से भारतीय सेना को क्षमता हासिल करने में मदद मिलेगी. न्‍यूज एजेंसी एएनआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया, ”रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक मंगलवार को हुई बैठक में भारतीय सेना के लिए समर्पित भारत में निर्मित उपग्रह के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. उपग्रह GSAT 7B के लिए परियोजना भारतीय अनुसंधान संगठन (इसरो) के साथ साझेदारी में पूरी की जाएगी. यह उपग्रह सीमावर्ती क्षेत्रों में भारतीय सेना को अपनी निगरानी बढ़ाने में मदद करेगा. Also Read - इमरान खान ने पाकिस्तान में एक जनसभा में कहा- भारतीय सेना भ्रष्ट नहीं, वो सरकार में हस्तक्षेप नहीं करती

Defence Ministry clears Indian Army’s Rs 4,000 crore proposal for surveillance satellite to keep eye on China, Pak border

Read @ANI Story | https://t.co/Kv6ieXiXnT pic.twitter.com/o3GkBYBJ0f

— ANI Digital (@ani_digital) March 22, 2022