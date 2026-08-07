रक्षा मंत्रालय की नई शुरुआत, स्वतंत्रता दिवस के निमंत्रण में पहली बार छपे वंदे मातरम् के बोल

Independence Day 2026: रक्षा मंत्रालय ने इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए भेजे गए निमंत्रण पत्रों में ‘वंदे मातरम्’ के पूरे बोल शामिल किए हैं. यह पहली बार होगा जब लाल किले पर होने वाले आजादी के समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के दौरान राष्ट्रीय गान से पहले वंदे मातरम् बजाया जाएगा. सरकार के मुताबिक, इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस गीत से जोड़ना और उन्हें साथ में गाने का मौका देना है.
15 अगस्त को होने वाले 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में देशभर से केंद्रीय मंत्री, सेना के वरिष्ठ अधिकारी, राजनयिक, सरकारी अधिकारी, छात्र और अलग-अलग क्षेत्रों में अच्छा काम करने वाले खास मेहमान शामिल होंगे. इन्हीं लोगों को रक्षा मंत्रालय की ओर से निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं. इस बार इन निमंत्रण पत्रों में वंदे मातरम् के सभी छह अंतरों के बोल छापे गए हैं ताकि कार्यक्रम के दौरान लोग आसानी से इसे गा सकें.
हाल ही में संसद ने एक नया कानून पास किया है, जिसके बाद वंदे मातरम् को राष्ट्रीय गान के बराबर दर्जा मिल गया है. राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 के तहत अब राष्ट्रीय गीत का अपमान करना या उसे जानबूझकर रोकना अपराध माना जाएगा. ऐसा करने पर तीन साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है. पहले यह कानून केवल राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और संविधान की सुरक्षा से जुड़ा था.
सरकार का कहना है कि ज्यादातर लोगों को जन गण मन तो याद है, लेकिन बहुत कम लोग वंदे मातरम् के पूरे बोल जानते हैं. इसी वजह से निमंत्रण पत्रों में पूरे गीत को शामिल किया गया है ताकि लोग समारोह के दौरान इसे आसानी से गा सकें. इस बार निमंत्रण पत्र में सेवा तीर्थ की तस्वीर भी दी गई है, जहां प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय मौजूद हैं. साथ ही नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची भी छापी गई है.
इस साल वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने के मौके पर देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इससे पहले 77वें गणतंत्र दिवस समारोह की थीम भी वंदे मातरम् रखी गई थी. भारतीय सेना ने भी इस खास मौके पर देश के 18 शहरों में सैन्य बैंड की प्रस्तुति दी थी. इनमें पश्चिम बंगाल का नैहाटी भी शामिल था, जहां बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ था. उन्होंने 1870 के दशक में वंदे मातरम् की रचना की थी. रक्षा मंत्रालय का मानना है कि इस पहल से नई पीढ़ी राष्ट्रीय गीत से और बेहतर तरीके से जुड़ सकेगी.
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