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Defense Minister Rajnath Singh To Visit Germany Project 75i Submarine Deal Expected To Be Finalized

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जर्मनी जाएंगे, 99000 करोड़ का ये सौदा पक्का होने की उम्मीद, जानिए क्यों जरूरी है भारत के लिए ये डिफेंस प्रोजेक्ट

रक्षा मंत्री की जर्मनी यात्रा 7 साल के बाद हो रही है. इससे पहले, फरवरी 2019 में तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने जर्मनी का दौरा किया था.

(फोटो क्रेडिट- IANS)

नई दिल्ली: भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार, 21 अप्रैल से तीन दिन की आधिकारिक जर्मनी यात्रा पर जाने वाले हैं. इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी को मजबूत करना है. दौरे पर राजनाथ सिंह अपने जर्मन समकक्ष बोरिस पिस्टोरियस और सरकार के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे.

पक्की हो सकती है सबमरीन डील!

माना जा रहा है कि रक्षा मंत्री के इस दौरे पर प्रोजेक्ट 75I (P-75I) के तहत भारत में छह अगली पीढ़ी की पारंपरिक पनडुब्बियां बनाने के लिए प्रस्तावित सौदे पर मुहर लग सकती है. ये सौदा लगभग 90,000 करोड़ (12 अरब डॉलर) का हो सकता है. डील डन हुई तो ये पनडुब्बियां भारत में ही मुंबई में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स द्वारा बनाई जाएंगी. जर्मनी की रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स इस प्रोजेक्ट में भारत की मदद करेगी.

रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि रक्षा मंत्री की चर्चा का मुख्य फोकस रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ाना, सेनाओं के बीच आपसी जुड़ाव को मज़बूत करना, साइबर सुरक्षा, AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशना होगा. बयान में यह भी कहा गया है कि दोनों रक्षा मंत्रियों की मौजूदगी में रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए एक रोडमैप भी तैयार किया जाएगा.

रक्षा मंत्री की जर्मनी यात्रा 7 साल के बाद हो रही है. इससे पहले, फरवरी 2019 में तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने जर्मनी का दौरा किया था. वहीं जर्मनी के रक्षा मंत्री पिस्टोरियस ने आखिरी बार जून 2023 में भारत का दौरा किया था.

भारत के लिए क्यों जरूरी है प्रोजेक्ट 75I

भारतीय नौसेना की सबमरीन फ्लीट घट रही है. एक तरफ जहां नेवी के पास रणनीतिक महत्व वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों की संख्या बढ़ रही है, वहीं पारंपरिक हमलावर पनडुब्बियों की संख्या घट रही है. जर्मनी के सहयोग से बनाई जाने वाली पनडुब्बियां स्कॉर्पीन-क्लास की होंगी. ये पनडुब्बियां भारतीय नौसेना के सबमरीन बेड़े के आकार और क्षमता, दोनों को बढ़ाता है. इन नई सबमरीनों की एक मुख्य तकनीकी विशेषता, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) सिस्टम का शामिल होना है. यह उन्नत तकनीक, पारंपरिक डीजल-इलेक्ट्रिक सबमरीनों को दो हफ़्तों तक पूरी तरह से पानी के नीचे रहने में सक्षम बनाती है. इससे पनडुब्बियों की छिपे रहने की क्षमता बढ़ती है. उन्हें बैटरी रिचार्ज करने के लिए बार-बार पानी की सतह पर आने की जरूरत भी नहीं पड़ती.

प्रोजेक्ट 75 आई के लिए इस साल सभी जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी हो जाती है तो साल 2030 से ये पनडुब्बियां भारतीय नौसेना को मिलनी भी शुरू हो जाएंगी.

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