नई दिल्ली: रक्षामंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को सियाचिन आधार शिविर जाएंगे और वहा तैनात सैनिकों से मुलाकात करेंगे. राजनाथ पाकिस्तान से लगी सीमा पर सुरक्षा हालात की समीक्षा करेंगे. रक्षामंत्री का राष्ट्रीय राजधानी के बाहर यह पहला दौरा होगा.

Raksha Mantri Shri @rajnathsingh will visit Ladakh region in Jammu and Kashmir tomorrow.

During his visit he will interact with jawans at a forward post and pay his tributes to fallen soldiers at Siachen War Memorial.

He will also interact with the jawans at Siachen base camp

— रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) June 2, 2019