नई दिल्ली: रक्षामंत्री राजनाथ सिंह कल हालात का जायजा लेने के लिए लेह जाने वाले थे. लेकिन अब उनका यह दौरा टल गया है. रक्षा मंत्रालय ने इस बाबत कहा कि जल्द ही लेह जाने की तारीख का ऐलान किया जाएगा. बता दें कि सिंह लेह जाकर हालात पर समीक्षा करने वाले थे. लेकिन सीमा पर लगातार बढ़ रहे तनाव के कारण इस यात्रा को फिलहाल इस यात्रा को टाल दिया गया है.

बता दें कि राजनाथ सिंह लेह जाकर सेना के जवानों से मिलते साथ ही गलवान हिंसा में घायल जवानों से भी मिलते और उनका हौसला बढ़ाते. इस दौरान रक्षामंत्री के साथ सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे भी जाने वाले थे. लेकिन अब पूरे दौरे को अगली तारीखों के ऐलान तक के लिए टाल दिया गया है.

Defence Minister Rajnath Singh’s visit to Leh being rescheduled: Defence Officials. Also Read - Chinese Apps Ban: चीन की भारत को धमकी- डोकलाम संकट से ज्यादा झेलना होगा नुकसान

Defence Minister was scheduled to visit Leh tomorrow to review the security situation in Eastern Ladakh, in view of the Chinese aggression along the Line of Actual Control. pic.twitter.com/wRiPxeJdjL

