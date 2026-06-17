'मम्मी-पापा, आई लव यू...', टॉपर बेटी की आखिरी चिट्ठी, NEET एग्जाम से पहले टॉपर लड़की ने क्यों किया सुसाइड?

देहरादून में NEET की तैयारी कर रही 23 साल की छात्रा ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. 12वीं में 96.7% अंक और कॉलेज टॉपर रहने वाली छात्रा ने सुसाइड नोट में खुद को असफल बताते हुए माता-पिता को प्यार भरा नोट लिखकर जान दे दी.

Written by: Tanuja Joshi
Published: June 17, 2026, 10:50 PM IST
'मम्मी-पापा, आई लव यू...', टॉपर बेटी की आखिरी चिट्ठी, NEET एग्जाम से पहले टॉपर लड़की ने क्यों किया सुसाइड?

NEET Candidate Suicide: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से सामने आई एक दुखद घटना ने शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं के दबाव और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर नई बहस छेड़ दी है. NEET एग्जाम की तैयारी कर रही 23 वर्षीय एक छात्रा ने अपने घर में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. हैरानी की बात ये है कि छात्रा पढ़ाई में बेहद होनहार थी, 12वीं कक्षा में उसने 96.7 प्रतिशत अंक हासिल किए थे और बाद में कॉलेज में भी टॉपर रही थी.

पुलिस के बताया कि छात्रा देहरादून के चंद्रबनी इलाके में अपने परिवार के साथ रहती थी और आगामी मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही थी. घटना का पता उस समय चला जब सुबह उसकी मां उसे नाश्ते के लिए बुलाने गईं. काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिलने पर परिवार ने कमरे का दरवाजा खोला, जहां छात्रा मृत अवस्था में मिली.

माता-पिता के लिए सुसाइड नोट

शुरुआती जांच के दौरान पुलिस को एक छोटा सा सुसाइड नोट मिला. इसमें छात्रा ने अपने माता-पिता के प्रति प्रेम व्यक्त किया और लिखा कि उसके इस फैसले के लिए किसी और को जिम्मेदार न ठहराया जाए. नोट से ये संकेत मिला कि वह अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों और भविष्य को लेकर संतुष्ट नहीं थी और खुद को अपेक्षित स्तर तक सफल नहीं मान रही थी.

सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि परिवार और पड़ोसियों को उसके व्यवहार में किसी तरह का असामान्य बदलाव दिखाई नहीं दिया था. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, माता-पिता ने बताया कि घटना से एक रात पहले वह सामान्य रूप से उनके साथ एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुई थी. उसकी दिनचर्या भी पहले जैसी ही थी और उसने किसी तरह की मानसिक परेशानी का संकेत नहीं दिया था.

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों छात्र लगातार बेहतर प्रदर्शन करने की अपेक्षा के साथ आगे बढ़ते हैं. ऐसे माहौल में असफलता का डर, भविष्य की चिंता और खुद से अत्यधिक उम्मीदें मानसिक दबाव को बढ़ा सकती हैं. खासकर उन छात्रों में यह दबाव ज्यादा देखा जाता है जो हमेशा उत्कृष्ट प्रदर्शन करते रहे हों और स्वयं से भी अत्यधिक अपेक्षाएं रखते हों.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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