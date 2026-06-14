युवक की मौत पर देहरादून में भारी बवाल, इंटरनेट बंद, बुलडोजर एक्शन शुरू

Dehradun Violence: विकासनगर में युवक की मौत के बाद हालात अचानक बिगड़ गए. बढ़ते तनाव के बीच इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, जबकि प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है.

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देहरादून में बवाल. (Photo/X)

Dehradun Violence: उत्तराखंड के देहरादून जिले के विकासनगर क्षेत्र में बवाल की खबर है. यहां एक युवक की मौत के बाद माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया. बताया जा रहा है कि बैरागीवाला गांव में दो पक्षों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक युवक की जान चली गई और तीन अन्य लोग घायल हो गए. घटना के बाद स्थानीय लोगों और विभिन्न संगठनों में आक्रोश फैल गया. बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे. हालात को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया. तनाव को नियंत्रित करने के लिए इंटरनेट सेवाएं भी अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं.

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

घटना से जुड़ी कई तस्वींरे और वीडियो भी सामने आए हैं. जिसमें कई लोग लाठी-डंडों के साथ एक-दूसरे पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में गांव की गलियों में अफरा-तफरी का माहौल नजर आया. कुछ लोग जान बचाने के लिए भागते दिखाई देते हैं, जबकि कई लोग झड़प में शामिल नजर आ रहे हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में विवाद की वजह खेत में पानी लगाने को लेकर हुआ झगड़ा बताया जा रहा है, जो बाद में हिंसक संघर्ष में बदल गया. अब सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है.

#WATCH | Dehradun, Uttarakhand: The residence of the accused who allegedly killed one person in Bairagiwala, Sahaspur after a violent clash erupted between two communities over a water dispute late tonight, is being demolished in the presence of police and administration. A… pic.twitter.com/BHJQW1Fh7Q — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 14, 2026

प्रशासन ने शुरू की सख्ती

युवक की मौत की खबर फैलने के बाद लोगों का गुस्सा बढ़ गया. प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया. कुछ समय के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी जाम की स्थिति बन गई. घटना के बाद जनप्रतिनिधि भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और न्याय दिलाने का भरोसा दिया. प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. साथ ही बुल्डोडर एक्शन भी शुरू हो गया है. न्यूज एजेंसी एएनआई ने इससे जुड़े वीडियो पोस्ट किए हैं.