नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सनसनीखेज मामला सामने आया है. उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में एक ही परिवार के पांच सदस्य अपने घर में संदिग्ध अवस्था में मृत पाये गये हैं. पुलिस ने बुधवार को इसकी जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि सुबह लगभग 11 बजकर 30 मिनट पर पड़ोसियों ने घर से बदबू आने की पुलिस में शिकायत की थी.

Delhi: Five people found dead at a house in Bhajanpura.More details awaited

