नई दिल्‍ली: देश की राजधानी दिल्‍ली में एक बार फिर शर्मनाक वाकया आया है. राजधानी के पश्चिम विहार इलाके में एक 12 साल की बच्‍ची का यौन उत्‍पीड़न किया गया और उस पर हमला भी किया गया है. उसकी हालत गंभीर है और उसे दिल्‍ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्‍थान (एम्‍स) के लिए रेफर किया गया. इसके बाद उसे एम्‍स में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. पुलिस ने पॉक्‍सो (POCSO) एक्‍ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. Also Read - Covid-19: दिल्ली में कोरोना के 805 नए मामले सामने आए, मृतक संख्या बढ़कर 4021 हुई

A 12-year-old girl was sexually assaulted & attacked in Pashchim Vihar area of Delhi yesterday. She was taken to Sanjay Gandhi Memorial Hospital & later referred to AIIMS. A case has been filed under relevant provisions of POCSO Act: Delhi Police Also Read - पीएम मोदी के ये मंत्री बैठे भूख हड़ताल पर, केरल के सीएम का मांगा इस्‍तीफा

— ANI (@ANI) August 5, 2020 Also Read - देशभर में मनाई जा रही ईद-उल-अज़हा, दिल्‍ली की जामा मस्जिद में नमाज अदा की गई