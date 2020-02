नई दिल्ली: दिल्ली के गोकुलपुरी में दो समूहों के बीच झड़प के दौरान दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की जान चली गई और डीसीपी बुरी तरह से घायल हुए हैं. देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से सीएए को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं. इसके अलावा उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मौजपुर इलाके में सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के समर्थक और विरोधी गुटों के बीच झड़प के बाद तनाव पैदा हो गया है. इस बीच यहां गोली चलने की बात भी कही जा रही है. प्रदर्शनकारियों ने एक-दूसरे पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए फ्लैग मार्च किया.

One Delhi Police head constable has lost his life and one DCP injured during clashes between two groups in Delhi’s Gokulpuri.

लोगों का कहना है कि प्रदर्शनकारियों द्वारा श्मशान की तरफ से पथराव किया गया है. इस बीच दिल्ली मेट्रो ने मौजपुर-बाबरपुर मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार को बंद करने की घोषणा की है.

सीएए के समर्थक और विरोधी गुटों के बीच झड़प रविवार को भी पत्थरबाजी हुई थी. सीएए समर्थक समूहों ने मौजपुर-बाबरपुर मेट्रो स्टेशन और मौजपुर चौक पर रैली की थी, जबकि सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों ने कबीर नगर और जाफराबाद क्षेत्र में अपना विरोध जताया था.

Delhi: A clash broke out between two groups in Maujpur area, today. Ved Prakash Surya DCP (North-East) says, “We have spoken to both sides, now the situation is calm. We are continuously speaking to people, now the situation is under control”. pic.twitter.com/kSPSFUYCHQ

