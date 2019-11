दिल्ली: तीस हजारी कोर्ट में दिल्ली पुलिस की फायरिंग के भड़के वकीलों ने पुलिस वालों की जमकर धुनाई कर दी. पार्किंग को लेकर हुए इस विवाद ने शनिवार को हिंसक रूप ले लिया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वकीलों और दिल्ली पुलिस के बीच जमकर हाथापाई हुई. यही नहीं इस मौके पर गोलीबारी की घटना भी सामने आई है.

इस घटना में एक वकील घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना से गुस्साए वकीलों ने परिसर में खड़े वाहन को आग लगा दी. वकीलों ने एक जेल वैन और एक पीसीआर में आग भी लगा दी है. हालांकि बवाल बढ़ता देख कई थानों की पुलिस अदालत परिसर में बुला ली गई. हालांकि इस विवाद पर पुलिस का कहना है कि फायरिंग की कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन पुलिस की गाड़ियों को आग जरूर लगाई गई है.

Delhi: A scuffle has broken out between Delhi Police and lawyers at Tis Hazari court. One lawyer injured and admitted to hospital. A vehicle has been set ablaze at the premises. More details awaited. pic.twitter.com/8wrvNXuLLT — ANI (@ANI) November 2, 2019

तीस हजारी बार एसोसिएशन के पदाधिकारी जय बिस्वाल ने कहा, “एक पुलिस वाहन ने एक वकील के वाहन को टक्कर मार दी, जब वह अदालत में आ रहा था. जब वकील ने उन पुलिस वालों से कहा तो पहले तो उन्होंने उसका अपमान किया और फिर 6 पुलिसकर्मी उन्हें अंदर ले गए और उनकी पिटाई की. लोगों ने इसे देखा और पुलिस को बुलाया.”

समाचार ऐजेंसी एएनआई के मुताबिक, जय बिस्वाल ने बताया कि एसएचओ और स्थानीय पुलिस वहां आए लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया. “हमने उच्च न्यायालय को सूचित किया, एक टीम को 6 न्यायाधीशों के साथ वहां भेजा गया था, लेकिन यहां तक कि उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं थी. जब उन्होंने वहां से जाना शुरू किया, तो पुलिस ने गोलियां चला दीं.”

Jai Biswal, Tis Hazari Bar assn’s office bearer: SHO & local police came there but were not allowed to go inside. We informed the High Court, a team was sent there along with 6 judges but even they were not allowed to go in. When they started leaving, cops fired bullets. — ANI (@ANI) November 2, 2019

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के अध्यक्ष केसी मित्तल ने इस घटना पर कहा, “हम तीस हजारी कोर्ट में पुलिस द्वारा वकीलों पर किए गए क्रूर हमले की कड़ी निंदा करते हैं. एक वकील गंभीर है. लॉकअप में एक युवा वकील को पीटा गया. उस पुलिसवाले को बर्खास्त किया जाना चाहिए और मुकदमा चलाया जाना चाहिए. हम दिल्ली के वकीलों के साथ खड़े हैं.”