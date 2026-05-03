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Delhi Ac Blast Vivek Vihar Tragedy 9 Lives Lost No Chance To Escape Victims Found Across Multiple Floors

Delhi AC Blast: दर्दनाक तरीके से गई 9 लोगों की जान, नहीं मिला भागने का मौका, विवेक विहार में हुई दुर्घटना की कहानी हिला देगी

आग बुझाने के बाद इमारत के अंदर पहुंची दमकल की टीम ने पाया कि तीन लोगों की लाश बेड पर बुरी तरह झुलसी पड़ी थी. इससे पता चलता है कि आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को बेड से उतरने का मौका भी नहीं मिला.

(दिल्ली के शाहदरा जिले के विवेक विहार इलाके में रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग)

Delhi AC Blast Case in Vivek Vihar: दिल्ली के शाहदरा जिले के विवेक विहार इलाके में रविवार तड़के एक बहुमंजिला रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग ने 9 लोगों की जिंदगी छीन ली. ये भयावह हासदा तब हुआ जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे. अचानक आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते कई फ्लोर इसकी चपेट में आ गए. इस हादसे से जुड़ी हिला देने वाली कहानी अब सामने आई है.

बेड पर सोते हुए ही जल गए तीन लोग

यह आग विवेक विहार फेज-1 के एक बहुमंजिला मकान में लगी थी. फायर कंट्रोल रूम को इस हादसे की सूचना तड़के 3:48 बजे मिली. तुरंत पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके के लिए रवाना हो गईं और बचाव कार्य शुरू किया गया. मौके पर पहुंचने पर पता चला कि बिल्डिंग के दूसरे, तीसरे और चौथे फ्लोर पर आग लगी हुई थी. आग बुझाने के बाद इमारत के अंदर पहुंची दमकल की टीम ने पाया कि तीन लोगों की लाश बेड पर बुरी तरह झुलसी पड़ी थी. इससे पता चलता है कि आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को बेड से उतरने का मौका भी नहीं मिला.

बंद था किस्मत का दरवाजा

हादसे के बारे में जानकारी देते हुए शाहदरा के भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक संजय गोयल ने बताया है कि आग लगने पर इमारत के कुछ लोग ऊपर छत की तरफ भागे. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. लोग अपनी जान बचाने के लिए छत तक जाना चाहते थे लेकिन सीढ़ी वाले कमरे का ताला बंद था. इस कारण कुछ लोगों की सीढ़ियों पर ही जलकर मौत हो गई.

एक ही परिवार के पांच लोगों ने जान गंवाई

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़ितों के शव बिल्डिंग की अलग-अलग मंज़िलों पर मिले. दूसरी मंज़िल के पिछले हिस्से में एक ही परिवार के पांच लोग आग की चपेट में आने से मारे गए. इनकी पहचान अरविंद (60), उनकी पत्नी अनीता जैन (58), बेटे निशांत जैन (35), बहू आंचल जैन (33) और उनके 18 महीने के बच्चे आकाश जैन के रूप में हुई है. पहली मंजिल पर शिखा जैन (45) का शव भी मिला. तीसरी मंजिल पर रहने वाले नितिन जैन (50), उनकी पत्नी शैले जैन (48) और उनके बेटे सम्यक जैन (25) भी हादसे का शिकार बन गए. नवीन जैन (48) इस घटना में घायल हुए हैं.

शाहदरा के डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया है कि बचाव कार्य के दौरान करीब 10 से 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. मामूली रूप से घायल दो लोगों को लाज के लिए गुरु तेग बहादुर अस्पताल भेजा गया है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दुख जताया

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के विवेक विहार में आग लगने से 9 लोगों की मौत पर दुख जताया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इस कठिन समय में पीड़ित परिवारों के साथ हर परिस्थिति में मजबूती से खड़ी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा कि स्थानीय प्रशासन, डीडीएमए, दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली पुलिस के सभी आला अधिकारी राहत और बचाव कार्यों में पूरी तत्परता से जुटे हैं. स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और प्रभावितों को हर संभव सहायता सुनिश्चित की जा रही है.

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