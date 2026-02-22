Hindi India Hindi

AI समिट के प्रदर्शनकारियों की तलाश में जुटी एंटी टेरर यूनिट, दिल्ली सहित कई जगहों पर छापेमारी

Delhi AI Impact Summit: दिल्ली में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट में प्रदर्शन करने वाले कांग्रेसियों को दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट तलाश कर रही है. इसको लेकर दिल्ली सहित कई जगहों पर छापेमारी की गई है.

Delhi AI Impact Summit: दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट के दौरान हुए प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पहचान कर उन्हें तलाशा जा रहा है. अब तक एक प्रदर्शनकारी को हिरासत में लिया जा चुका है, जबकि बाकी लोगों की खोज जारी है. पुलिस का कहना है कि कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है. इसी वजह से अलग-अलग टीमों को जांच में लगाया गया है ताकि सभी आरोपियों तक जल्द पहुंचा जा सके.

दिल्ली समेत कई जगहों पर छापेमारी

रविवार को पुलिस ने दिल्ली सहित करीब एक दर्जन जगहों पर छापेमारी की. जांच के दौरान एक प्रदर्शनकारी को हिरासत में लिया गया और अन्य लोगों की तलाश जारी है. पुलिस ने कृष्ण हरि नाम के आरोपी की कार भी बरामद की है. इस गाड़ी से टी-शर्ट और पोस्टर मिले हैं, जिनका इस्तेमाल प्रदर्शन के दौरान किया गया था. अधिकारियों का कहना है कि इन सामानों की जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्रदर्शन की तैयारी कैसे और कहां से की गई थी.

एंटी टेरर यूनिट और स्पेशल सेल भी जांच में शामिल

मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट की स्पेशल सेल को भी जांच में शामिल किया गया है. पुलिस का मानना है कि प्रदर्शन पहले से योजना बनाकर किया गया था, इसलिए इसके पीछे जुड़े सभी लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है. एक अन्य यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता को भी हिरासत में लिया गया है और जल्द उसकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है. पुलिस अलग-अलग राज्यों से जुड़े लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है.

चार कार्यकर्ताओं को पांच दिन की पुलिस हिरासत

इस मामले में गिरफ्तार किए गए चार यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अदालत ने पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. इनमें बिहार से राष्ट्रीय सचिव कृष्णा हरि और प्रदेश सचिव कुंदन यादव, उत्तर प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार और तेलंगाना से नरसिम्हा यादव शामिल हैं. अदालत ने दिल्ली पुलिस को उनसे पूछताछ की अनुमति दी है. पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान प्रदर्शन की पूरी योजना और इसमें शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी.

प्रदर्शनकारियों पर लगे गंभीर आरोप

दिल्ली पुलिस ने अदालत में बताया कि प्रदर्शनकारियों पर राष्ट्रविरोधी नारे लगाने और प्रधानमंत्री की आपत्तिजनक तस्वीरों वाली टी-शर्ट पहनने का आरोप है. साथ ही कार्यक्रम स्थल पर तैनात सुरक्षाकर्मियों और पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की करने का भी आरोप लगाया गया है. शनिवार को सभी आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था. पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की मांग की, जिसे अदालत ने सुनवाई के बाद स्वीकार कर लिया. अब पुलिस मामले से जुड़े सभी तथ्यों को सामने लाने की कोशिश कर रही है.

