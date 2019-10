नई दिल्लीः पंजाब और हरियाणा में पराली जलाए जाने के बाद बुधवार को दिल्ली एनसीआर की हवा और अधिक प्रदूषित हो गई जिसके बाद लोगों को खुले वातावरण में सांस लेना दूभर हो गया. प्रदूषण इतना ज्यादा था कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बुधवार की सुबह 11 बजे तक सूर्य के भी दर्शन नहीं हो पाए. राजधानी में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण पंजाब और हरियाणा में जलाई जाने वाली पराली ही है. माना जा रहा है कि अभी शुक्रवार तक दिल्ली वासियों को इससे राहत नहीं मिल पाएगी.

केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा सरकार पर पराली जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए कड़े निर्देश भी जारी किए थे लेकिन बावजूद इसके दोनों ही राज्यों में लगातार पराली जलाई जा रही है. एयर क्वॉलिटी इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली (Delhi) के लोधी रोड इलाके में पीएम 2.5, 500 पर पहुंच गया जो कि खतरनाक की श्रेणी में आता है. इसके अलावा पीएम-10, 379 पर पहुंच गया जो बहुत खराब की श्रेणी में आता है.

#Delhi: Major pollutants PM 2.5 at 500 (severe) and PM 10 at 379 (very poor), in Lodhi Road area, according to the Air Quality Index (AQI) data. pic.twitter.com/4YCJOnCvoD

— ANI (@ANI) October 30, 2019