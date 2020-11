Delhi-Air Pollution: सुप्रीम कोर्ट और NGT के आदेश के बावजूद दिवाली के मौके पर हुई आतिशबाजी के बाद दिल्ली-NCR की आबोहवा ‘गंभीर’ स्थिति में पहुंच गई. दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ‘गंभीर स्थिति तक पहुंच गया’. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के आंकड़ों के अनुसार, PM 2.5 प्रदूषक के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) आनंद विहार में 481, IGI एयरपोर्ट क्षेत्र में 444, ITO में 461, और लोधी रोड इलाके में 414 दर्ज की गई जो सभी ‘गंभीर’ श्रेणी में है. Also Read - दिवाली के जश्न में लोगों ने ताक पर रखे नियम, नोएडा-ग्रेटर नोएडा में पटाखे बेचने पर पांच लोग गिरफ्तार

गाजियाबाद और नोएडा में भी हवा की गुणवत्ता ‘गंभीर’ स्थित में पहुंच गई है. वहीं, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के गुड़गांव में यह ‘बहुत खराब’ की श्रेणी में रहा.’

Delhi: North Delhi Municipal Corporation conducts water sprinkling in Sadar Bazaar area, as a measure against air pollution. Mayor Jai Prakash says, "It is the responsibility of Delhi govt to control pollution but it is sleeping. We, on the other hand, are working". pic.twitter.com/S3Fso02GYD

