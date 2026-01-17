Hindi India Hindi

Delhi Air Pollution Aqi 400 Grap 4 Implemented Strict Rules Office School Closure Update

नहीं कम हो रही है दिल्लीवालों की मुश्किलें! 400 पार हुआ AQI, राजधानी में फिर से लागू हुआ GRAP-4

Delhi Air Pollution: हल्की सी राहत के बाद बढ़ी दिल्ली की मुश्किले फिर हुआ AQI 400 पार, सरकार ने लागू किया GRAP-4.

Delhi air pollution

Delhi AQI: कुछ दिनों की राहत के बाद दिल्ली की हवा एक बार फिर से बेहद खराब हो गई है. शनिवार शाम को दिल्ली-एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 400 के पार पहुंच गया. यह स्तर “गंभीर” श्रेणी में आता है और सेहत के लिए बहुत खतरनाक माना जाता है. वीकेंड की तैयारी कर रहे लोगों के लिए यह एक बुरी खबर है, क्योंकि इतनी जहरीली हवा में बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है. शाम होते ही धुएं और धुंध की मोटी परत छा गई, जिससे आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत और सिरदर्द जैसी समस्याएं बढ़ने लगीं. लोग मजबूरी में घरों में कैद होने लगे हैं. हालात को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM को तुरंत GRAP-4 लागू करना पड़ा, जो प्रदूषण रोकने का सबसे सख्त कदम माना जाता है.

AQI में अचानक उछाल की वजह क्या है?

शनिवार शाम चार बजे दिल्ली का औसत AQI 400 दर्ज किया गया, लेकिन रात आठ बजे तक यह बढ़कर 428 पहुंच गया. यह बहुत ही चिंता की बात है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और हवा की रफ्तार कम होने के कारण प्रदूषक तत्व हवा में ही जमा हो गए. आमतौर पर तेज हवा चलने से प्रदूषण फैल जाता है, लेकिन जब हवा शांत हो जाती है तो धुआं और जहरीली गैसें एक ही जगह रुक जाती हैं. यही वजह है कि कुछ ही घंटों में AQI में इतना बड़ा उछाल देखने को मिला. सर्दियों के मौसम में यह समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि तापमान कम होने से हवा भारी हो जाती है और प्रदूषण ऊपर नहीं उठ पाता.

GRAP-4 लागू

जब AQI 450 के करीब पहुंचा, तब CAQM की सब-कमेटी ने आपात बैठक बुलाई. इसके बाद फैसला लिया गया कि GRAP-1, 2 और 3 के साथ अब GRAP-4 की सभी पाबंदियां भी तुरंत लागू होंगी. GRAP-4 को प्रदूषण से लड़ने का आखिरी और सबसे सख्त हथियार माना जाता है. इसका मकसद यह है कि हालात और ज्यादा खराब न हों. इसके तहत सभी विभागों और एजेंसियों को सख्ती से नियम लागू करने के निर्देश दिए गए हैं. अब कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सरकार का साफ कहना है कि लोगों की सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए जरूरी कदम उठाना ही होगा, चाहे इससे आम जिंदगी थोड़ी प्रभावित क्यों न हो.

GRAP-4 में क्या-क्या बंद होगा?

GRAP-4 लागू होते ही दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. सिर्फ जरूरी सामान जैसे दूध, सब्जी और दवाइयों वाले ट्रक, या फिर CNG और इलेक्ट्रिक ट्रक ही आ सकेंगे. डीजल से चलने वाले मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों पर भी रोक रहेगी, सिवाय जरूरी सेवाओं और BS-VI वाहनों के. निर्माण कार्यों पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. अब सिर्फ निजी नहीं, बल्कि सरकारी परियोजनाएं जैसे सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, हाईवे, पाइपलाइन और बिजली से जुड़े काम भी बंद रहेंगे. इससे धूल और धुएं को रोकने में मदद मिलेगी.

ऑफिस, स्कूल और बाहरी गाड़ियों पर असर

सरकार सरकारी और निजी दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम कराने और बाकी को वर्क फ्रॉम होम देने पर फैसला ले सकती है. इससे सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम होगी. स्कूलों को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है कि कक्षा 6 से 9 और 11वीं तक की फिजिकल क्लास बंद कर ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाए. इसके अलावा एनसीआर के दूसरे राज्यों से आने वाली डीजल से चलने वाली हल्की कमर्शियल गाड़ियां दिल्ली में नहीं घुस सकेंगी, जब तक वे BS-VI मानक की न हों या जरूरी सेवा में शामिल न हों. इन सभी कदमों का मकसद यही है कि प्रदूषण कम हो और लोगों को थोड़ी राहत मिल सके.

Add India.com as a Preferred Source