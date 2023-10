Delhi Pollution: दिल्ली की हवा में प्रदूषण! हल्के सुधार के साथ Moderate हुआ AQI, जानिए क्या हैं राजधानी के ताजा हालात

Delhi AQI: दिल्ली में मंगलवार (17 अक्टूबर) को हुई बारिश के बाद प्रदूषण से थोड़ी सी राहत मिली है. हालांकि, अभी भी AQI में काफी सुधार होने की जरूरत है. आज यानी 19 अक्टूबर को राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉडरेट कैटेगरी में दर्ज किया गया.

कहा जा सकता है कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ है. SAFAR इंडिया के अनुसार, दिल्ली की ओवरऑल एयर क्वालिटी आज ‘मध्यम’ श्रेणी में दर्ज की गई. कल यानी 20 अक्टूबर के लिए भी ‘मध्यम’ गुणवत्ता वाली हवा की भविष्यवाणी की गई है.

दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में हल्का धुंध देखी गई. वहीं, लोधी रोड इलाके में AQI 116 दर्ज किया गया है. सरकार लगातार दिल्ली में प्रदुषण को कम करने के लिए तैयारियां कर रही है.

#WATCH | Delhi’s overall air quality recorded in ‘moderate’ category today, according to SAFAR India.

The government’s air quality recording service predicts ‘moderate’ quality air tomorrow as well in the city.

Visuals from Delhi’s Akshardham area. pic.twitter.com/VkVIl2ZBVM

— ANI (@ANI) October 19, 2023