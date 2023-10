Hindi India Hindi

Delhi Air Pollution Know What Are Your Rights Regarding Right To Health

दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण, जानें Right To Health को लेकर आपके क्या हैं अधिकार

Delhi Air Pollution: एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना गरिमापूर्ण जीवन की आवश्यक शर्त है. ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ में शामिल है.

Right To Health को लेकर आपके क्या हैं अधिकार (Photo File)

Delhi Air Pollution: अगले महीने यानी नवंबर में दिवाली है. त्यौहार मनाने से पहले ही राजधानी दिल्ली की हवा बदल चुकी है. ठंड बढ़ने के साथ हवा प्रदूषित होती जा रही है. System of Air Quality and Weather Forecasting And Research (SAFAR) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली का Air Quality Index (AQI) सोमवार सुबह 306 तक पहुंच गया. जोकि बहुत खराब श्रेणी में है. नोएडा में AQI 308 दर्ज किया गया. वहीं, गुरुग्राम का AQI 283 दर्ज किया. कुल मिलाकर बात इतनी है कि दिल्ली में हवा की गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ स्तर पर पहुंच गई है. लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि इसके लिए जवाबदेह कौन है? सरकार? तो कौन सी सरकार? केंद्र या राज्य सरकार? और तो और क्या स्वच्छ हवा पाना हमारा अधिकार है? सबकुछ जानेंगे, लेकिन बारी-बारी से.

Trending Now

वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कानून हैं?

वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए साल 1981 में एक कानून लाया गया. नाम है- Air (Prevention and Control of Pollution) Act. इसका मुख्य उद्देश्य वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन है. अधिनियम में शीर्ष स्तर पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board- CPCB) की स्थापना और राज्य स्तर पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (State Pollution Control Boards-SPCB) को वायु गुणवत्ता में सुधार, नियंत्रण एवं वायु प्रदूषण के उन्मूलन से संबंधित किसी भी मामले पर सरकार को सलाह देने का प्रावधान किया गया है.

You may like to read

CPCB वायु की गुणवत्ता के लिये मानक भी तय करता है तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है. इसके साथ ही पर्यावरण से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (National Green Tribunal) का गठन किया गया.

राइट टू हेल्थ पर संविधान क्या कहता है?

भारतीय संविधान के भाग तीन में मौलिक अधिकारों का जिक्र है. ये अधिकार लोगों के लिए हैं. आर्टिकल 21 में राइटल टू लाइफ का उल्लेख किया गया है. यानी जीवन जीने का अधिकार. इसी में आता है राइट टू हेल्थ यानी स्वस्थ जीवन का अधिकार. स्वास्थ्य का अधिकार मानव गरिमा का एक अनिवार्य घटक है, और यह सुनिश्चित करना सरकारों की ज़िम्मेदारी है कि यो अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए संरक्षित हो.

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत संविधान का भाग IV अपने नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करता है. इसलिए, संविधान का भाग IV प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य के संदर्भ में सार्वजनिक नीति से संबंधित है. अनुच्छेद 38, 39, 42, 43, और 47 स्वास्थ्य के अधिकार की प्रभावी प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य पर दायित्व डालते हैं.

राइट टू लाइफ को लेकर इंटरनेशनल सम्मेलन में क्या कहा गया है?

स्वास्थ्य के अधिकार की उत्पत्ति 1946 में हुई जब पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) मानव अधिकारों के रूप में स्वास्थ्य शर्तों को तैयार करने के लिए अस्तित्व में आया. भारत संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (1948) के अनुच्छेद 25 का हस्ताक्षरकर्ता है जो मनुष्यों को भोजन, कपड़े, आवास, चिकित्सा देखभाल, सहित स्वास्थ्य, आवश्यक सामाजिक सेवाएं और कल्याण के लिए पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार देता है.

प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा है?

सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था- एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना गरिमापूर्ण जीवन की आवश्यक शर्त है. ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ में शामिल है.

जिस तरह से दिल्ली एवं इसके आस-पास के क्षेत्रों तथा देश के अन्य महानगरीय क्षेत्रों में प्रदूषण की मात्रा बढ़ी है उससे पूरा वातावरण विषाक्त हो गया है और इससे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है. मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को कई निर्देश दिए हैं. जैसे- केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रावधानों को कठोरता से लागू करना, जिसके बाद दिल्ली में 15 साल पुराने वाहनों को प्रतिबंधित किये जाने की प्रक्रिया शुरू की गई.

उच्च न्यायालयों में हरित पीठों की स्थापना का सुझाव, जिसके बाद एक कानून के माध्यम से राष्ट्रीय हरित पीठ की स्थापना की गई.

एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि स्वच्छ पर्यावरण केवल राज्य की ही नहीं बल्कि नगारिकों की भी ज़िम्मेदारी है. इसके लिये केंद्र-राज्य एवं नागरिकों को साथ मिलकर स्वच्छ वातावरण के लिये प्रयास करना चाहिये, जिससे स्वच्छ वातावरण का मौलिक अधिकार गरिमापूर्ण जीवन को सुनिश्चित कर सके.

पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति मामले (1996) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक कल्याणकारी राज्य में, सरकार का प्राथमिक कर्तव्य लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना है और इसके अलावा पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना सरकार का दायित्व है.

इसके अलावा, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ (1989) में अपने ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि प्रत्येक डॉक्टर, चाहे वह सरकारी अस्पताल में हो या अन्यथा, जीवन की रक्षा के लिए उचित विशेषज्ञता के साथ अपनी सेवाओं का विस्तार करने का पेशेवर दायित्व है.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Delhi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

RECOMMENDED STORIES