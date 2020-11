Delhi Air Pollution: राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को वायु की गति बढ़ने से प्रदूषक तत्वों के छितर जाने के कारण वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हुआ है. शहर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 286 रहा जो ‘खराब’’ की श्रेणी में आता है. पिछले 24 घंटे में रविवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 364 रहा. दिल्ली में पीएम 2.5 प्रदूषक कणों में पराली जलाने की भागीदारी 40 प्रतिशत रही. Also Read - Delhi Air Pollution: दिल्ली की वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब', अगले दो दिनों में सुधार की उम्मीद

शनिवार को यह 367 था जबकि शुक्रवार को 374, बृहस्पतिवार को 395, बुधवार को 297, मंगलवार को 312 और सोमवार को 353 दर्ज किया गया था. उल्लेखनीय है कि 0 और 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 और 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 और 200 के बीच 'मध्यम', 201 और 300 के बीच 'खराब', 301 और 400 के बीच 'बेहद खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' माना जाता है.

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता निगरानी एजेंसी 'सफर' के अनुसार, रविवार को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में खेतों में आग की घटनाएं बड़ी संख्या में हुईं, जिससे दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उत्तर पश्चिम भारत में वायु गुणवत्ता पर असर पड़ने की आशंका है.

Delhi: Pollution continues to affect the quality of air in the national capital.

Air Quality Index at 302 in ITO, in ‘very poor’ category, according to the Central Pollution Control Board (CPCB) data. pic.twitter.com/FDHTQY0Uyt

— ANI (@ANI) November 2, 2020