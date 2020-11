नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है. अभी दिल्ली में पटाखे फूटे ही नहीं लेकिन पूरे दिल्ली दिवाली से पहले धुए के गुबार में तब्दील है. सोमवार सुबह से दिल्ली के कई क्षेत्रों में घना धुआ छाया रहा जिससे रोजाना व्यायाम करने के लिए निकलने वालों को सांस लेने में काफी समस्याओं का समना करना पड़ा. Also Read - Covid Crisis in Delhi: प्रदूषण और कोरोना के मामलों ने दिल्ली की बढ़ाई चिंता, 24 घंटे में 7 हजार के करीब नए केस

गुरुवार को दिल्ली के कई भागों में धुएं और प्रदूषण की वजह से विजिबिलटी भी काफी कम रही. आनंद विहार, अक्षर धाम मंदिर में घने धुआं सुबह से ही छाया रहा. दिल्ली सरकार लगातार प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठा रही है. बढ़ते प्रदूषण के कारण ही दिल्ली में पटाखों के फोड़ने और बिक्री पर रोक लगा दी गई है. सरकार ने जो भी लाइसेंस दुकान बिक्रेताओं को जारी किए थे वे सभी लाइसेंस भी कैंसिल कर दिए गए हैं. Also Read - CJI एस.ए. बोबड़े का केंद्र को निर्देश- दिल्ली में न हो स्मॉग, यह सुनिश्चित करें

पंजाब और आसपास के क्षेत्रों में पराली को कथित रूप से जलाए जाने के बीच रविवार को राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में दर्ज की गई. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मोबाइल ऐप ‘समीर’ के मुताबिक, दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 426 दर्ज किया गया है जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है.

Delhi: Air quality in the ‘severe’ category at Anand Vihar pic.twitter.com/oHVHluScu2

