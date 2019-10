नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में हवा ‘खतरनाक’ स्थिति में पहुंच गई है. दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बुधवार दोपहर बाद तेजी से बिगड़ गया. ऐसा दिवाली के तीन दिनों बाद हवा की रफ्तार में कमी की वजह से हुआ, जिससे प्रदूषक फंस गए और राजधानी गैस चैंबर में बदल गई. सफर इंडिया के मुताबिक, दिल्ली का एक्यूआई 423 की गणना के साथ गंभीर स्थिति में है, जो इस सीजन का सबसे अधिक है. पीएम 2.5 भी गंभीर श्रेणी में है, जबकि पीएम 10, 421 पर रहा, जो बहुत ही खराब श्रेणी में है.

Kuldeep Srivastava, scientist at IMD: Wind speed can go up to 10-12 km/hr tomorrow, so air quality is likely to improve. Wind will pick up speed on 2nd & 3rd November and improve the air quality so dispersion of pollutants from Delhi-NCR will begin. pic.twitter.com/UqOCnSu9Iz

