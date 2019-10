नई दिल्ली: दिल्ली में सर्दियां आने के साथ ही हवा की गुणवत्ता भी खराब हो गई है. हाल ही में नासा ने कुछ तस्वीरें जारी की है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ रहा है. दिल्ली के आसपास के इलाकों में पराली जलाए जाने की वजह से प्रदूषण काफी बढ़ गया है. वायु गणवत्ता ‘बहुत खराब’ होने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में जनरेटरों के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया गया है. हालांकि जरूरी और आपात स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) द्वारका सेक्टर 8 में 359, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में 343, मुंडका में 342 रोहिणी में 319, आनंद विहार में 313 और बवाना में 370 रहा. शाम साढ़े छहे बजे एक्यूआई 275 रहा. पड़ोसी गाजियाबाद (316), ग्रेटर नोएडा (308) और लोनी देहात (307) में वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ स्तर पर पहुंच गई है. एक्यूआई 0 से 50 के बीच होने पर ‘अच्छा’ होता है, जबकि 51 से 100 के बीच होने पर ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 और 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 और 500 के बीच होने पर उसे ‘गंभीर’ समझा जाता है.

Hazy morning in Delhi, air quality continues to be ‘poor’ pic.twitter.com/5CD2Pg7fWX

— ANI (@ANI) October 16, 2019