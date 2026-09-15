दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ी चूक! बिना इमिग्रेशन फ्लाइट में पहुंचे तीन विदेशी, मचा हड़कंप

दिल्ली एयरपोर्ट पर तीन इतालवी यात्री बिना इमिग्रेशन पूरी किए म्यूनिख की फ्लाइट में सवार हो गए. गृह मंत्रालय ने मामले की जांच के लिए बैठक बुलाई.

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Delhi Airport Immigration Lapse (Image: AI)

दिल्ली एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी किए बिना तीन इतालवी यात्रियों के अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट में सवार होने के मामले ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. मामला 4 सितंबर का है. तीनों यात्री अमृतसर से दिल्ली पहुंचे थे और यहां से लुफ्थांसा की फ्लाइट लेकर म्यूनिख चले गए.

बताया गया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट पकड़ने से पहले उन्हें जरूरी इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मंगलवार शाम वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई है. बैठक में गृह और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारी समेत दूसरे संबंधित लोग शामिल होंगे.

गृह सचिव की अध्यक्षता में होगी बैठक

अधिकारियों के मुताबिक बैठक की अध्यक्षता गृह सचिव गोविंद मोहन करेंगे. इसमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव और अतिरिक्त सचिव, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक, गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के कमिश्नर, एयर इंडिया ग्रुप के प्रमुख और दिल्ली एयरपोर्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल होंगे.

बैठक मंगलवार शाम 7 बजे कार्तव्य भवन में होने वाली है. इस बैठक का मकसद यह समझना है कि आखिर तीनों यात्रियों से जुड़ी इमिग्रेशन प्रक्रिया में चूक कैसे हुई और जिम्मेदारी किस स्तर पर बनती है. गृह मंत्रालय की चिंता के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 12 सितंबर को एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था.

अमृतसर से दिल्ली आए थे तीनों यात्री

जानकारी के मुताबिक तीनों इतालवी यात्री अमृतसर से दिल्ली आए थे. उन्हें दिल्ली से Lufthansa की अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट के जरिए म्यूनिख जाना था. अमृतसर एयरपोर्ट पर उन्हें दिल्ली और म्यूनिख, दोनों उड़ानों के बोर्डिंग पास जारी किए गए थे. यात्रियों को दिल्ली पहुंचने के बाद इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी थी. हालांकि, उन्हें अंतरराष्ट्रीय से अंतरराष्ट्रीय यानी I-to-I ट्रांसफर की तरफ भेज दिया गया. इसी वजह से वे जरूरी इमिग्रेशन जांच पूरी किए बिना ही म्यूनिख जाने वाली फ्लाइट में सवार हो गए. मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार, शुरुआती तौर पर ऐसा लगता है कि चूक अमृतसर एयरपोर्ट से जुड़ी प्रक्रिया में हुई थी.

हब-एंड-स्पोक व्यवस्था से जुड़ा है मामला

अमृतसर उन एयरपोर्ट में शामिल है जहां सरकार ने हब-एंड-स्पोक व्यवस्था लागू की है. इस व्यवस्था में यात्री अपने शुरुआती एयरपोर्ट पर ही इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी करते हैं और फिर तय हब एयरपोर्ट से दूसरी अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट पकड़ते हैं. हब पर आम तौर पर उन्हें सिर्फ सुरक्षा जांच से गुजरना होता है. लेकिन इस मामले में अमृतसर से दिल्ली और फिर दिल्ली से म्यूनिख की उड़ानें इस लागू व्यवस्था के तहत नहीं थीं. इसलिए यात्रियों को दिल्ली एयरपोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट पकड़ने से पहले इमिग्रेशन पूरा करना जरूरी था. इसके बावजूद वे बिना प्रक्रिया पूरी किए आगे चले गए.

एयर इंडिया को नोटिस

इस घटना के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 12 सितंबर को एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. इसमें यात्रियों को संभालने के तरीके को लेकर सवाल उठाए गए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार शाम तक एयरलाइन की ओर से इस नोटिस का जवाब नहीं दिया गया था. एयर इंडिया के प्रवक्ता ने इस मामले पर टिप्पणी नहीं की, जबकि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी कोई जवाब नहीं दिया. अब गृह मंत्रालय की बैठक में इस पूरी घटना की समीक्षा की जाएगी. अधिकारी यह देखेंगे कि इमिग्रेशन प्रक्रिया में चूक कैसे हुई और भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं.