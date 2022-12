Delhi Airport से यात्रा करने वालों यात्रियों के लिए जरूरी खबर, जाने से पहले जान लें यह बड़ा अपडेट

Delhi Airport Travel Advisory: दिल्ली एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है. एयर इंडिया ने दिल्ली एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी एडवाइजरी जारी की है. Air India की तरफ से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि यात्री अपने उड़ान के समय से 3.5 से चार घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचे.

Passengers are advised to reach at least 3.5 hours for domestic and 4 hours for international before their flight departure times for faster movement at the Airport.#AirIndia #ImportantUpdate pic.twitter.com/VElT0fvqT8 — Air India (@airindiain) December 13, 2022