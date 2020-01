नई दिल्ली: दिल्ली के भजनपुरा में शनिवार को एक इमारत गिर गई. दिल्ली दमकल सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि इमारत में एक कोचिंग सेंटर चल रहा था. मलबे में कुछ छात्रों के फंसे होने का अंदेशा है. अधिकारी ने बताया कि दमकल को शाम करीब साढ़े चार बजे सूचना मिली. इसके बाद दमकल की सात गाड़ियों को मौके पर भेजा गया है. उन्होंने बताया कि बचाव कार्य चल रहा है.

घटना की जानकारी मिलते ही दमकल के 7 वाहनों को भेजा गया. दमकलकर्मियों ने अब तक 13 स्टूडेंट्स को मलबे से निकाला है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है जबकि तीन स्टूडेंट्स अभी भी लापता हैं जो उस वक्त अपनी क्लास के लिए गए थे. राहत कार्य जारी है.

#UPDATE: 13 persons have been shifted to hospital and 3 students are missing. Rescue operations underway. #Delhi pic.twitter.com/ZhI1KnizEu

— ANI (@ANI) January 25, 2020