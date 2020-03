नई दिल्ली: होली के मद्देनज़र दिल्ली और नोएडा मेट्रो ने अपनी सेवाओं को कुछ देर के लिए स्थगित करने का फैसला किया है. 10 मार्च, 2020 (मंगलवार) को होली के अवसर पर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पूरे नेटवर्क पर दिल्ली मेट्रो सेवाएं कुछ घंटों तक नहीं चलेंगी. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) होली के दिन यानी 10 मार्च, 2020 को यात्रियों के लिए नियमित मेट्रो सेवाएं 2:30 बजे से शुरू करेगा.

इसका मतलब है कि दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन सहित सभी दिल्ली मेट्रो लाइनों परदिल्ली मेट्रो सेवाएं 2:30 बजे तक उपलब्ध नहीं होंगी. दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे के लिए मेट्रो कनेक्टिविटी प्रदान करता है.

Holi Update

On Holi (10th March 2020), metro services will not be available till 2:30 PM on all Lines of the Delhi Metro. Additionally, metro feeder bus service will not be operational on 10th March 2020. pic.twitter.com/v8UgufqclQ

