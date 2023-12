Delhi AQI: पहले से सुधरी दिल्ली की हवा, लेकिन अब भी 'खराब' श्रेणी में बरकरार, AQI 296

एक महीने से ज्यादा वक्त से दिल्ली की हवा में घुले जहर का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा. ताजा AQI रिपोर्ट् के मुताबिक सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में वायु में कुछ सुधार देखने को मिला लेकिन अब भी मौजूदा स्तर बहुत खराब श्रेणी में है. एक्यूआई स्तर में कमी के लिए बारिश होना जरूरी बताया जा रहा है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, दिल्ली-NCR में किस इलाके में हवा का स्तर कितना है, इसकी जानकारी नीचे चेक करें.

नेहरू नगर का एक्यूआइ- 400 पार. गंभीर श्रेणी में 434 दर्ज.

आईजीआई हवाईअड्डे (टी3) पर एक्यूआई- 338 दर्ज.

न्यू मोती बाग इलाके में AQI- 334 पर ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज.

दिल्ली का समग्र AQI- 296 रहा.

पंजाबी बाग में हवा की गुणवत्ता- 362 पर ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज.

जहांगपुरी में एक्यूआई- 370 दर्ज किया गया.

शादीपुर में हवा की गुणवत्ता- 328.

वजीरपुर इलाके में-367 थी.

पंजाबी बाग का AQI- 362.

नेहरू नगर में- 397,

अशोक विहार में- 351,

रोहिणी में- 368,

बवाना में- 367 और

मुंडका में- 370 था.

रविवार को दिल्ली का एयर इंडेक्स ओवरॉल 300 के आसपास दर्ज किया गया था.

देखें राष्ट्रीय राजधानी में छाया घना कोहरा

#WATCH | Dense fog seen as a cold wave engulfs the National Capital. Visuals from Kartavya Path.

(Visuals shot at 7:20 am) pic.twitter.com/uYxoJ7GskZ

— ANI (@ANI) December 18, 2023