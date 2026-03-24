  • Hindi
  • India Hindi
  • Delhi Assembly Bomb Threat Pm Modi Lg Taranjit Singh Sandhu Security Alert

दिल्ली मेट्रो-विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी, PM मोदी समेत कई नेताओं के भी नाम, स्पीकर को मिला मेल

Delhi Bomb Threat News: इस ईमेल में न केवल विधानसभा भवन और मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की बात कही गई है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जैसे शीर्ष नेताओं को भी धमकी दी गई है.

Published date india.com Updated: March 24, 2026 10:59 AM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
दिल्ली मेट्रो-विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी, PM मोदी समेत कई नेताओं के भी नाम, स्पीकर को मिला मेल

Delhi Bomb Threat: दिल्ली असेंबली स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को बम से उड़ाने की धमकी वाला मेल मिला है, जिसमें धमकी दी गई है कि असेंबली बिल्डिंग के साथ-साथ दिल्ली मेट्रो स्टेशन को भी उड़ा दिया जाएगा.

दिल्ली असेंबली स्पीकर ऑफिस ने मंगलवार (24 मार्च 2025) को बताया कि मेल में लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू, पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर, दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता और दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को भी धमकी दी गई है.

About the Author

Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.