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दिल्ली मेट्रो-विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी, PM मोदी समेत कई नेताओं के भी नाम, स्पीकर को मिला मेल
Delhi Bomb Threat News: इस ईमेल में न केवल विधानसभा भवन और मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की बात कही गई है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जैसे शीर्ष नेताओं को भी धमकी दी गई है.
Delhi Bomb Threat: दिल्ली असेंबली स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को बम से उड़ाने की धमकी वाला मेल मिला है, जिसमें धमकी दी गई है कि असेंबली बिल्डिंग के साथ-साथ दिल्ली मेट्रो स्टेशन को भी उड़ा दिया जाएगा.
दिल्ली असेंबली स्पीकर ऑफिस ने मंगलवार (24 मार्च 2025) को बताया कि मेल में लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू, पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर, दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता और दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को भी धमकी दी गई है.
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