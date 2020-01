नई दिल्ली: जैसे-जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे-वैसे बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रचार में जी जान से लगे हुए हैं. इस दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर एक प्रचार सभा के दौरान कही बात की वजह से चर्चा में आ गए. सोशल मीडिया पर उनकी रैली का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अनुराग ठाकुर मंच से नारे लगवाते दिखाई देते हैं, “देश के गद्दारों को…गोली मारो…..” ठाकुर दिल्ली के रिठाला में एक सभा को संबोधित कर रहे थे. वायरल वीडियो में दिख रहे मंच पर लगे बैनर के मुताबिक, यह सभा रिठाला में बीजेपी उम्मीदवार मनीष चौधरी के लिए हो रही थी.

सोशल मीडिया पर ‘विवादित नारे’ का वीडियो वायरल होने के बाद वरिष्ठ वकील और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता प्रशांत भूषण ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति को जेल में होना चाहिए. इसमें मंच पर अनुराग ठाकुर और सांसद हंसराज हंस सहित कई नेता नजर आ रहे हैं.

This fellow should be in jail for incitement. Instead he is in the Cabinet. BJP finds only such lumpens as Candidates & for Cabinet https://t.co/mXBH4q3uPK

वीडियो में देखा जा सकता है कि भाजपा नेता अनुराग ठाकुर कहते हैं, ‘देश के गद्दारों को’ और सभा में मौजूद लोग कहते हैं ‘गोली मारो …. को’. इसके बाद मंच पर मौजूद भी इस नारे को लगाते नजर आते हैं. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह के बयान आ रहे हैं.

Shocking: It was a local BJP leader from Delhi back then, its now a front line BJP leader and MoS Finance, Anurag Thakur who is leading the crowd to chant “Desh ke gaddaron ko, Goli maro salon ko”.

Such is the level of politics, ladies and gentlemen! pic.twitter.com/rXZ8M8m6lz

— Prashant Kumar (@scribe_prashant) January 27, 2020