Delhi Assembly Election 2020: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल के पूजा करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे पूजा करने गए थे या हनुमान जी को अशुद्ध करने गए थे? एक हाथ से जूता उतारकर, उसी हाथ से माला लेकर क्या कर दिया? उन्होंने कहा कि जब नकली भक्त आते हैं न तो यही होता है. मैंने पंडित जी को बताया उसके बाद कई बार हनुमान जी को धोया गया.

Manoj Tiwari, BJP: Woh (Arvind Kejriwal) pooja karne gaye the ya Hanuman Ji ko ashudh karne gaye the? Ek haath se joota utaarke,ussi haath se mala lekar…kya kar diya? Jab nakli bhakt aate hain na toh yahi hota hai. Maine pandit ji ko bataya, bahut baar Hanuman Ji ko dhoye hain. pic.twitter.com/lETgFhgfK7



वहीं, मनोज तिवारी के इस बयान पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली के सीएम को इतनी अछूत भावना से देखती है बीजेपी. इससे ज्यादा गिरा हुआ और घटिया बयान हो नहीं सकता. उन्होंने आगे कहा कि अभी भी आप उस युग में हैं जहां दलित को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था. श्रीराम भी तो बीजेपी को नहीं बचा सकते हैं.

AAP MP Sanjay Singh on Manoj Tiwari’s comment: Delhi ke CM ko itni achoot bhavna se dekhti hai BJP? Is se zyada gira hua aur ghatiya bayan ho nahi sakta. Abhi bhi aap us yug mein hain jahan daliton ko mandir mein pravesh nahi diya jata tha.Shri Ram bhi ab BJP ko nahi bacha sakte. https://t.co/9RVLm9brbA pic.twitter.com/yhyjvLjY05

