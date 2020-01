नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा दिल्ली में चुनाव जीतेगी और सरकार बनाएंगे. अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वोट बैंक की राजनीति करती हैं. नागरिकता संशोधन क़ानून को लेकर इन दोनों पार्टियों ने दंगे कराए. अमित शाह ने निशाना साधते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल से पिछले पांच साल में काम का हिसाब मांगा. अमित शाह ने कहा- केजरीवाल जी अखबारों में अपनी फोटो वाले विज्ञापन देकर बधाई देने की बजाए यह बताएं कि उन्होंने कौन सा काम पूरा कर लिया है.

Amit Shah: Since y’day rumours are being spread that the number (toll free number launched by BJP to garner support for #CitizenshipAct ) belongs to some channel called,Netflix. I would like to clarify that the number never belonged to Netflix rather it is BJP’s toll free number. pic.twitter.com/tm9ULIrGch

आज दिल्ली में आयोजित पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन था. इस दौरान देश के गृहमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा है. दिल्ली में फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं. ये सम्मलेन चुनावी तैयारी का हिस्सा है. अमित शाह ने सम्मलेन में कहा कि भाजपा के लिये चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है जबकि बाकी पार्टियों के लिए चुनाव सत्ता प्राप्त करने का साधन मात्र है. उन्होंने कहा कि ये वही केजरीवाल हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे थे.

BJP President&Home Min Amit Shah: Arey Kejriwal, Sonia ji&Rahul ji open your eyes&see how day before yesterday only, Nankana Sahib Gurdwara was attacked in Pakistan. It is an answer to all those who are protesting against #CAA. Where would those Sikhs affected in the attack go? pic.twitter.com/c60034WjlZ

— ANI (@ANI) January 5, 2020