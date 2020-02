Delhi Assembly Election 2020: दिल्ली में आज वोटिंग हो रही है. वोटिंग की रफ़्तार बेहद धीमी है. लोग घरों से वोट डालने नहीं निकल रहे हैं. एक बजे तक सिर्फ 19 प्रतिशत वोटिंग हो पाई. दोपहर 2 बजे तक मात्र 28.14 प्रतिशत मतदान हुआ. वहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा अपने पति रॉबर्ट वाड्रा और अपने बच्चों के साथ मतदान करने पहुंचीं. उन्होंने पति और बेटे के साथ वोट किया. इस दौरान प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi Vadra) ने वोट डालकर अपील की कि लोग वोट डालने निकलें. वहीं, प्रियंका गांधी के बेटे रेहान राजीव वाड्रा (Raihan Rajiv Vadra) ने पहली बार वोट डाला. 18 साल के हुए रेहान वोट डालने के बाद काफी खुश दिखाई दिए.

Delhi: Priyanka Gandhi Vadra, Robert Vadra and their son Raihan Rajiv Vadra who is a first-time voter, cast their vote at booth no.114 & 116 in Lodhi Estate.

