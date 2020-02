नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने अपने पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों में से एक विनोद जुत्शी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तत्काल प्रभाव से विशेष सामान्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया है. आयोग के एक प्रवक्ता ने बताया कि चुनाव इकाई ने गुरुवार को मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त, दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चुनाव तैयारियों के आकलन के लिए विशेष समीक्षा बैठक की.

