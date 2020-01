नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग करेगा. बता दें कि शाम साढ़े तीन बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को चुनाव आयोग संबोधित करेगा. उम्मीद जताई जा रही है कि इसी दौरान चुनाव की तराखों का ऐलान हो जाएगा. आशंका जताई जा रही है कि फरवरी महीने में दिल्ली विधानसभा चुनाव संपन्न कराई जा सकती है.

Election Commission of India to announce schedule of Delhi Elections at 3.30 pm today pic.twitter.com/AHoHBOdbBf

— ANI (@ANI) January 6, 2020