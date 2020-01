Delhi Assembly Election 2020: दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2020 (Delhi Assembly Election 2020) का शंखनाद हो गया है. दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए आठ फरवरी को मतदान होगा, जबकि नतीजे 11 फरवरी को घोषित किए जाएंगे. ऐसे में अगर आप दिल्ली सरकार के लिए वोट करने वाले हैं तो सबसे पहले चेक कर लीजिए कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं. दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग न सिर्फ क्यूआर कोड और बूथ एप जारी किया है बल्कि पूरी दिल्ली चुनाव वोटर लिस्ट 2020 (Delhi Voter List 2020 ) ही ऑनलाइन उपलब्ध करा दी है. दिल्ली के जो नागरिक मतदाता लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते है तो वह मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन देख सकते हैं.

दिल्ली की सभी 70 सीटों पर 8 फरवरी को होगी वोटिंग, 11 को आएंगे परिणाम

दिल्ली के मतदाता निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से अपना नाम चेक करके आठ फरवरी को होने वाले विधान सभी चुनाव में अपना मतदान दे सकते हैं. दिल्ली में जिन लोगों ने अपना वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card ) बनवाने के हाल ही में आवेदन किया है वह भी दिल्ली मतदाता सूची 2020 में अपना नाम खोज सकते हैं. अब राज्य के लोग अपना और अपने परिवार का नाम अब बड़ी ही आसानी से घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन देख सकते हैं.

चुनावी बिगुल बजने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा- अगर मैंने काम किया तभी वोट दें वरना नहीं

दिल्ली वोटर लिस्ट 2020 में कैसे देखें अपना नाम?

दिल्ली के जो वोटर मतदाता सूची 2020 में अपना नाम खोजना चाहते है तो वह नीचे बताए गए स्टेप्स फॉलो करके वोटर अपना नाम देख सकते हैं:-

1. सबसे पहले मतदाता को मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली की Official Website पर जाना होगा. Official वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुलेगा.

2. होम पेज पर आपको ‘मतदाता सूची के नाम खोजे’ का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें. ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आगे का पेज खुल जाएगा.

3. इस पेज पर आपको एक फॉर्म दिखाई देगा इस फॉर्म में आपको ऊपर ‘विवरण द्वारा खोजे’, ‘पहचान पत्र क्रमांक. द्वारा खोजे/Search by EPIC No’ इनमें से आपके एक को चुनना होगा.

4. इस ‘विवरण द्वारा खोजे के’ ऑप्शन को चुनने के बाद फॉर्म में आपको पूछी गई सभी जानकारी जैसे नाम, उम्र, जन्मतिथि राज्य, जिला, कैप्चा कोड आदि भरना होगा.

5. दूसरा तरीके ( पहचान पत्र क्रमांक.द्वारा खोजे/Search by EPIC No) में आपको राज्य और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा.

6. सभी जानकारी भरने के बाद आपको ‘खोजे’ के बटन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपके सामने वोटर लिस्ट आ जाएगी और इस वोटर लिस्ट में आप अपना नाम खोज सकते हैं.

जानिए दिल्ली की मौजूदा स्थिति पर क्या बोले मुख्य चुनाव आयुक्त, दिया ये बड़ा बयान

SMS के लिए ऐसे चेक करें वोटर लिस्ट में नाम

1. SMS<ECI>space<EPIC No>to 1950

उदाहरण के तौर पर आपका वोटर आईडी नंबर 12345678 है तो sms लिखें- ECI 12345678 और भेज दें -1950 पर.

(EPIC No का मतलब है वोटर आईडी नंबर)