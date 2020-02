Delhi Assembly Election 2020: Check your name in Voter List: वोटर लिस्ट में कैसे चेक करें अपना नाम, SMS से घर बैठे जानिए अपना पोलिंग बूथ: दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान शनिवार यानी 8 फरवरी को होगा. इन सीटों पर करीब 668 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनके भविष्य का फैसला शनिवार को वोटिंग मशीन में कैद हो जाएगी. राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. रणबीर सिंह के मुताबिक इस बार के विधानसभा चुनाव में एक करोड़ 47 लाख 86 हजार 382 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. इनमें 81,05,236 पुरुष और 66,80,277 महिला मतदाता शामिल हैं. जबकि 869 थर्ड जेंडर मतदाता भी मताधिकार का उपयोग करेंगे. मतदान को सुचारु ढंग से कराने के लिए 13,571 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. जबकि 2688 कुल पोलिंग स्टेशन होंगे. 3141 मतदान केंद्र संवेदनशील मिले हैं. 144 मतदान केंद्र अति-संवेदनशील की श्रेणी में रखे गए हैं.

वोटर लिस्ट में कैसे चेक करें अपना नाम (Check your name in Voter List)

सबसे पहले चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO) दिल्ली की वेबसाइट पर जाएं. उसके लिए यहां क्लिक करें- https://ceodelhi.gov.in

वेबसाइट खुलने के बाद अंदर आपको होमपेज पर ‘Check your name in the Voters List’ दिखेगा, इस पर क्लिक करें. सीधे लिंक पर क्लिक करने के लिए यहां पर क्लिक करें- https://electoralsearch.in/

‘Check your name in the Voters List’ पर क्लिक करने के बाद आपको एनवीएसपी इलेक्टोरल सर्च पेज दिखेगा.

यहां आप दो ऑप्शन ‘Search by Details’ या ‘Search by EPIC No.’ में से एक चुन सकते हैं.

“Search by Details” ऑप्शन में आपको नाम, ऐज, डेट ऑफ बर्थ, राज्य का नाम, जिला, पिता या पति का नाम और कैप्चा डालकर सर्च करना होगा. अगर एपिक नंबर से नाम सर्च करते हैं तो राज्य का नाम और कैप्चा डालकर सर्च करना होगा.

जिसके बाद आपका नाम आपको वोटर लिस्ट में स्क्रीन पर दिख जाएगा.

SMS से घर बैठे जानिए अपना पोलिंग बूथ (know polling booth by SMS)