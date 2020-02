नई दिल्लीः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी रामलाल ने शनिवार को कहा कि ‘कागज नहीं दिखाएंगे’ का नारा लगाने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में पराजित होंगे. यहां निर्माण भवन स्थित मतदान केंद्र में मतदान के बाद उन्होंने यह भी कहा कि लोग मतदान करते समय अपने पहचान पत्र दिखाएं. दरअसल, संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों में अक्सर ‘कागज नहीं दिखाएंगे’ के नारे लगाए जाते हैं.

रामलाल ने कहा, ‘‘मतदाताओं को मेरा संदेश है कि आज अपना कागज जरूर लेकर जाएं. कागज जरूर दिखाएं.’’ भाजपा के पूर्व संगठन महामंत्री ने कहा, ‘‘कागज नहीं दिखाने वाली मानसिकता की हार होगी और कागज दिखाने के लिए तैयार रहने वालों की जीत होगी.’’

Delhi: Former Vice-President Hamid Ansari and senior RSS leader Ram Lal at Nirman Bhawan in New Delhi assembly constituency. Delhi CM&sitting MLA from the constituency, Arvind Kejriwal is contesting from here. BJP’s Sunil Yadav& Congress’s Romesh Sabharwal fielded against the CM. pic.twitter.com/PAspT8Ht9q

— ANI (@ANI) February 8, 2020