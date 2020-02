Delhi Assembly Election 2020: (नई दिल्ली) पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) दिल्ली के कड़कड़डूमा इलाके के सीबीडी मैदान पर रैली की. पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली के लोगों का दर्द क्या है ये साफ़ साफ़ दिखाई दे रहा है. पीएम मोदी ने कहा कि ये दिल्ली में मेरी पहली जनसभा है. इससे पहले भी दिल्ली ने लोकसभा चुनाव में सभी सीटों को जिताकर आशीर्वाद दिया. पीएम मोदी ने दिल्ली में हुई इस रैली में कई और मुद्दों का भी ज़िक्र किया. पीएम मोदी ने कहा कि 70 साल बाद आर्टिकल 370 हटाया गया. राम जन्मभूमि का फैसला 70 साल बाद आया. करतारपुर साहब कॉरिडोर पर काम भी 70 साल बाद बाद हुआ. भारत बांग्लादेश बॉर्डर का विवाद 70 साल बाद सुलझ पाया.

PM Modi: Article 370 was abrogated after 70 years, Ramjanambhoomi verdict came after 70 years, Kartarpur Sahab corridor was made after 70 years, India-Bangladesh border issue solved after 70 years, CAA came after 70 yrs, War memorial and Police memorial made after 50-60 years pic.twitter.com/KD8ArqFi0r

