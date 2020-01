नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार को आड़े हाथों लेते हुए 2016 में आम आदमी पार्टी (आप) की कार्यकर्ता सोनी मिश्रा की आत्महत्या और निर्भया का मुद्दा उठाया. ईरानी ने लोगों से आग्रह किया की वे महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट दें.

Union Minister Smriti Irani: After coming into power, they (AAP leaders) supported the people who raised slogans of dividing India into pieces. AAP leaders gave stones in hands of children so that they can stone pelt police personnel in Seelampur. #DelhiElections pic.twitter.com/wlbrSNxfha

— ANI (@ANI) January 29, 2020