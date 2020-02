नई दिल्लीः मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(Chief Minister Arvind Kejriwal) ने शनिवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में तीसरी बार सरकार बनाएगी. केजरीवाल ने सिविल लाइंस इलाके में एक मतदान केंद्र पर पत्नी सुनीता तथा बेटे पुलकित के साथ मतदान करने के बाद कहा कि दिल्ली के लोग आप सरकार के कामों के आधार पर वोट करेंगे. केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘‘पहली बार मतदाता बने अपने बेटे समेत परिवार के साथ वोट डाला. सभी युवा मतदाताओं से वोट डालने का अनुरोध करता हूं. आपकी भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत बनाती है.’’

Delhi CM Arvind Kejriwal: I appeal to all, specially to the women, to cast their votes today. I am hopeful that people of Delhi will vote on the basis of the work done. I am hopeful that Aam Aadmi Party will come back to power for the third time. #DelhiElections2020 https://t.co/5MfBUVng91 pic.twitter.com/zPSZdgHpsm

— ANI (@ANI) February 8, 2020